Een personenauto is zaterdagmiddag bij de oprit van de N62 naar de A58 bij Heinkenszand van de weg geraakt en op de kop tot stilstand gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur toen de bestuurder van de Ford Focus uit de richting van 's-Heerenhoek naar de snelweg reed. In de bocht belandde de auto door nog onbekende oorzaak in de berm en kwam daar vervolgens op zijn kop tot stilstand. Er werd een ambulanceteam opgeroepen maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Een bergingsbedrijf heeft de auto weer overeind gezet en vervolgens afgevoerd. Vanwege het ongeluk was de vluchtstrook een tijdje buiten gebruik. Om 17.55 uur was de weg weer helemaal vrij.