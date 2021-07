In het centrum van Goes is zaterdagavond een vrouw gewond geraakt bij een ruzie. Vermoedelijk was er sprake van een steekpartij. De politie heeft één aanhouding verricht.

De gewonde vrouw klampte rond 23.35 uur aan bij personeel van een horecazaak aan de Wijngaardstraat. Ze bleek een verwonding te hebben aan haar been. De politie en de ambulancedienst werden gewaarschuwd en na behandeling ter plekke werd de gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Later kwam de politie ook naar het ziekenhuis.

Volgens de politie vond de ruzie niet plaats in de Wijngaardstraat, maar meer richting het NS-station. De exacte locatie is niet bekend. Direct na de melding ging de politie op zoek naar de vermoedelijke verdachte. Die werd uiteindelijk rond 0.15 uur door leden van het flexteam van de politie aangehouden bij de Kloetingseweg.

Of de verdachte en het slachtoffer bekenden waren van elkaar is niet bekend. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.