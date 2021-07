Vrijwilligers van het KNRM-reddingsstation in Hansweert zijn vrijdag twee keer uitgerukt. De eerste melding was opvallend: opvarenden hadden hun boot met opzet laten stranden. Bij de tweede actie haalden de KNRM'ers mensen van boord van een jacht met motorproblemen.

Rond 13.00 uur meldde een voorbijganger aan de meldkamer van de KNRM dat er in de Schaar van Ossenisse een boot was vastgelopen. Toen vrijwilligers van het reddingstation in Hansweert de situatie kwamen peilen bleek dat de opvarenden van niets wisten. Ze hadden hun boot bewust laten stranden om een fotoshoot te houden. De opvarenden konden met opkomend water weer zelfstandig wegvaren.

's Avonds om 21.15 uur kreeg het reddingstation opnieuw een melding. Dit keer bleek het geen loos alarm te zijn, er kampte een motorjacht met voortstuwingsproblemen dichtbij de Kattendijksedijk. De twee opvarenden zijn van de boot gehaald waarna de boot naar Wemeldinge is gesleept.