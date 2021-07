Een wielrenner is zaterdagmiddag zwaar gewond geraakt op de Bermweg in Oost-Souburg. Hij is per ambulance met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis gebracht.

De wielrenner reed in een groep toen hij bij het ontwijken van een paaltje tegen een auto botste. Nadat er melding was gemaakt van het ongeluk is er een traumahelikopter uit Rotterdam naar de desbetreffende plek gestuurd.

Ook twee ambulances en de politie kwamen op de melding af. Uiteindelijk is het slachtoffer per ambulance naar ziekenhuis gebracht.