Welke ondernemer gaat het belfort in Sluis uitbaten? De gemeente is op zoek, nu de VVV - de voormalige exploitant - zijn werkzaamheden in Zeeland heeft beëindigd.

De gemeente zoekt een ondernemer die bijvoorbeeld een toeristische giftshop wil starten. Dat kan in de balieruimte van het museum. Als voorwaarde stelt de gemeente dat de uitbater ook beheerder van het museum in het belfort wordt. De werkzaamheden zijn bezoekers ontvangen, toegangstickets verkopen en toeristische informatie verstrekken.



Doordat de VVV is gestopt met de exploitatie, is alles terechtgekomen op de schouders van een klein groepje vrijwilligers. Het museum is daardoor slechts vier dagen per week open. Vorige week stelde wethouder Peter Ploegaert zich tijdens een gemeenteraadsvergadering zelfkritisch op. Hij vond dat de gemeente steken had laten vallen en niet snel genoeg had ingespeeld op het stoppen van de VVV. De gemeenteraad trok daarom 50.000 euro uit voor een beroepskracht, die het museum in ieder geval tot en met september iedere dag open houdt.