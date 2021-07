De GGD begint in augustus met het zetten van coronavaccins op tijdelijke locaties in de gemeenten Tholen en Reimerswaal.

Het zijn de eerste gemeenten waar de GGD pop-up vaccinatieplekken opzet. Dat gebeurt in plaatsen waar relatief veel mensen zich niet hebben laten vaccineren. Het moet de drempel om dat alsnog te doen, verlagen.

Een vaccin halen in Reimerswaal kan in Rilland (dorpshuis, 3 augustus), Kruiningen (dorpshuis, 16 augustus), Krabbendijke (dorpshuis, 18 augustus) en Yerseke (mfc, 25 augustus), en in Tholen in Sint-Maartensdijk (Haestinge, 17 augustus), Sint Philipsland (De Wimpel, 19 augustus), Tholen (Meulvliet, 24 augustus) en Sint Annaland (Wellevaete, 26 augustus), overal steeds van 16 tot 18 uur.

Een afspraak maken is niet nodig, iedereen die geboren is voor 1 juli 2009 kan - met identiteitsbewijs - zo binnen stappen. Er wordt geprikt met Pfizer of Moderna. Een datum voor de tweede prik wordt ter plekke vastgesteld.

De vier grote, vaste vaccinatielocaties in Terneuzen, Goes, Middelburg en Zierikzee blijven nog open tot zeker half september.