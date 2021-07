De politie heeft woensdagavond een spookrijder van de A58 bij Middelburg gehaald. De 24-jarige Vlissinger joeg tegenliggers de stuipen op het lijf door erg hard de verkeerde kant op te rijden.

De politie kreeg meldingen van zeker vijf automobilisten. Die reed volgens die melders 'met extreem hoge snelheid' van Goes naar Vlissingen. Tegenliggers moesten uitwijken over de vluchtstrook.

Bij Middelburg stopte de automobilist zelf, waarna toegesnelde agenten hem konden aanhouden. Uit tests bleek dat hij onder invloed was van alcohol en THC. Een bloedtest met duidelijk maken welke waarden hij in zijn bloed had. De officier van justitie besluit daarna of en welke straf de man krijgt. Tot die tijd is zijn rijbewijs ingevorderd.