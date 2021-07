Een vijftienjarige jongen uit Amsterdam zette in de nacht van woensdag op donderdag het ziekenhuis in Goes op stelten. Hij mishandelde en bespuugde daarbij onder meer drie medewerkers.

De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht omdat vermoed werd dat hij veel alcohol had gedronken. Daar aangekomen draaide hij volgens de politie helemaal door. Hij bespuugde, bedreigde en mishandelde meerdere medewerkers. Die belden de politie.

Toegesnelde agenten werden daarna ook uitgescholden, en ook hen probeerde hij volgens de politie te schoppen. De jongen werd geboeid en kreeg een spuugmasker op, waarna hij werd overgebracht naar een politiecel. De politie zegt de zaak hoog op te nemen, omdat het gaat om geweld tegen mensen die hem juist wilden helpen.