Leden van de reddingsbrigades uit Goes en Middelburg zijn in de nacht van woensdag op donderdag afgereisd naar Limburg om per boot te helpen in ondergelopen gebieden. De provincie kampt met overstromingen door enorme regenval.

De Veiligheidsregio Limburg riep de hulp van de redders in toen duidelijk werd dat de trucks van Defensie niet overal kunnen rijden door het hoge water. Twee ploegen van elk vier personen kwamen rond 6 uur vanochtend met elk een boot aan in het gebied.

De 'rampenteams' van de Zeeuwse brigades zijn onderdeel van de Nationale Reddingsvloot. De negentig aangesloten teams kunnen elk moment opgeroepen worden om elders in het land hulp te bieden. Ze verkennen ondergelopen gebieden, evacueren mensen en dieren en leveren logistieke bijstand.

De Middelburgse Van Dixhoornbrigade werd bij watersnoden in 1993 en 1995 ook al ingezet in Limburg. Brigadevoorzitter Leo Wolterman hoopt snel iets concreets te kunnen betekenen voor mensen met problemen. "Die zitten immers zonder gas, water en licht in ondergelopen gebied." Hoe en waar de Goese en Middelburgse redders precies ingezet worden, wordt later vanochtend duidelijk.