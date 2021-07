De afgelopen week zijn 349 Zeeuwen positief getest op corona. Dat zijn 207 besmettingen meer dan in de voorgaande week, meldt de GGD Zeeland. Tweede derde van de vastgestelde besmettingen was onder de groep 15- tot en met 25-jarigen.

Het aantal testen verdubbelde bijna. De GGD Zeeland nam in de week van 5 tot en met 11 juli 6341 testen af. Sinds half mei hebben zich niet zo veel mensen zich gemeld bij één van de testlocaties van de GGD. De meeste besmettingen waren in de gemeenten Middelburg (64) en Goes (60). Opmerkelijk: op Noord-Beveland daalde het aantal van 3 naar 2.

GGD-Zeeland: "Naast gezins- en werksituaties, hebben de meeste besmettingen plaatsgevonden bij evenementen en in de horeca onder 15-25 jarigen. In deze leeftijdsgroep werden afgelopen week 227 personen positief gemeld."

Ondanks de fors stijgende cijfers ligt de besmettingsgraad in Zeeland ver onder het landelijk gemiddelde. Zeeland had de afgelopen week naar verhouding het minste aantal positief geteste inwoners doordat elders in het land de cijfers als een raket omhoog gingen.

De cijfers per gemeente zijn: Middelburg 64 positieve testen (voorgaande week 7), Goes 60 (40), Tholen 39 (3), Borsele 29 (29), Vlissingen 24 (14), Hulst 23 (1) , Sluis 23 (2), Schouwen-Duiveland 20 (12), Kapelle 16 (11), Terneuzen 21 (11), Reimerswaal 17 (9), Veere 11 (0) en Noord-Beveland 2 (3).

De afgelopen week heeft de GGD Zeeland 21.812 prikken gezet. Dat brengt het totaal op 360.139 (eerste en tweede) vaccinaties. De GGD heeft 91.820 prikafspraken ingepland. Bij de genoemde cijfers zijn de vaccinaties door huisartsen en instellingen niet meegeteld.

Zeeuwen die op vakantie gaan en een PCR-test nodig hebben, kunnen terecht op de testlocaties van de GGD in Goes, Vlissingen en Terneuzen. Informatie over reizen en corona vind je op de website van de GGD Zeeland. In totaal zijn er 506 testen afgenomen onder Zeeuwen die op vakantie gaan.