Racoon gaat in het najaar de theaters in. De tournee begint zaterdag 2 oktober in theater De Mythe in thuisstad Goes. Tot en met 18 december staan er in totaal 21 optredens op het programma, in theaters verspreid over het hele land.

Voor Racoon wordt het de eerste theatertour waarbij ze hun nieuwe Nederlandse liedjes kunnen spelen. "De theaters zitten ons als gegoten", laat zanger Bart van der Weide weten. "De intimiteit van de zalen en de mogelijkheid om verhalen te vertellen bevallen ons goed."