Zeker acht mensen uit de Bevelanden zijn afgelopen week voor duizenden euro's opgelicht via bankpasfraude. Volgens de politie is er sprake van een enorme piek op dit vlak in het Oosterscheldegebied. Zeker tien slachtoffers uit onder andere Goes, Kloetinge, Kortgene en Wolphaartsdijk zijn benaderd door nepmedewerkers van een bank.

De oplichters vervalsen volgens de politie het telefoonnummer dat op het scherm van de telefoon van het slachtoffer verschijnt. Zo lijkt het net of de bank heeft gebeld. Dit wordt ook wel spoofing genoemd. De nepmedewerker zegt dan dat uw rekening of de bankpassen zijn gehackt. Daarna weten ze de pincode te ontfutselen en stellen ze voor nieuwe bankpassen te bezorgen, 'om meer schade te voorkomen'. De oplichters verschijnen daarna inderdaad aan de deur, verhogen de opname-limiet en pinnen daarna duizenden euro's.

Opvallend is dat de Zeeuwse slachtoffers allemaal ouder zijn dan 80 jaar. De politie is een onderzoek gestart naar deze reeks incidenten in het Oosterscheldegebied. Bij de meeste slachtoffers is er vier- of vijfduizend euro per oplichting buitgemaakt. Als men twijfelt of een telefoongesprek echt of nep is, weet dan dat een bank nooit naar het saldo of pincode zal vragen. Ook niet ter controle. Verbreek de verbinding en zoek zelf het nummer van de bank op. Dan kun je ze zelf terugbellen en checken.