Voorzitter Erik van Merrienboer van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) ondersteunt de oproep van burgemeesters in het land om organisatoren van kleinere evenementen schadeloos te stellen voor schade door de plotselinge aanscherping van de coronaregels.

De burgemeester van Terneuzen heeft maandag weer overleg met de voorzitters van de andere veiligheidsregio's. In dit veiligheidsberaad zal de kwestie aan de orde worden gesteld. Een aantal burgemeesters vindt dat het kabinet door de leus 'Dansen met Janssen' verkeerde verwachtingen heeft gewekt. Gevolg daarvan was een explosieve stijging van het aantal positieve testen in Nederland, waardoor de regering opnieuw op de rem moest trappen.

Organisatoren van bijvoorbeeld dorps- en buurtfeesten zien hun evenement in het water vallen. Afgelopen weekend moesten de medewerkers van het Kermisfeest in Westkapelle de tent al weer afbreken voordat het feest kon beginnen. Zo zijn in Zeeland tal van kleinere evenementen die niet door kunnen gaan. Dergelijke feesten kunnen lang niet altijd een beroep doen op het garantiefonds van het rijk. Dat vooral is opgericht voor professionele organisaties.