Reddingsboot 'Scaldis' kwam zaterdag aan in de haven van Stavenisse. De nieuwe boot is bedoeld voor reddingsoperaties in het Oostelijke deel van de Oosterschelde.

De Brandweerpost meldt op Facebook dat ze de boot zaterdag hebben opgehaald in Hoorn bij Habbeke Shipyard. "De tocht was lang en mooi", meldt de Brandweerpost, de boot is goed aangekomen.

De 'Scaldis' gaat niet meteen meedraaien tijdens diensten en reddingsoperaties. De Brandweerpost wil de komende periode eerst goed oefenen met de nieuwe boot.