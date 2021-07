Het Goese stadspark zou op 16, 17 en 18 juli weer het decor kunnen zijn van Festival de Veste. Organisator Pop Up-team Goes hoopt het festival in flink aangepaste vorm door te kunnen laten gaan.

"Vóór de persconferentie zagen we het helemaal zitten, ook omdat Puur Natuur in Wolphaartsdijk op 3 juli prima verliep", vertelt Tammy Groosman van het Pop Up-team Goes. Die organisatie was mede-organisator van dat festival. Komend weekend willen zij graag voor de 5e keer Festival de Veste vieren, vorig jaar kon het niet doorgaan.

Festival de Veste zou de vorm van een foodtruck-festival krijgen, als het aan Tammy ligt. "Met iedereen aan picknicktafels, geplaceerd en wel." Door looproutes naar de trucks zouden bezoekers dan afstand moeten houden. Verder denkt Tammy aan mobiele barmannen die langs de tafels gaan. "Bij een vaste bar kan het druk worden, dat willen we natuurlijk voorkomen." Festival de Veste zou komend weekend 'het grootste openlucht terras van Goes' moeten worden, als het aan Tammy ligt.

De festival-organisatie schrapt voor dit jaar de buitenbioscoop, bandjes en dansen. "Hooguit maken singer-songwriters wat achtergrondmuziek. Een feestband neerzetten kan nu natuurlijk niet, een beetje sfeer hopelijk wel."

Het is voor Pop Up-team Goes nog afwachten wat de gemeente wil. Na de persconferentie was er nog geen contact.