Bij een snelheidscontole op de Nansenbaan in Goes zijn gisteren twaalf hardrijders betrapt. In totaal werd er voor bijna 3.000 euro aan boetes opgelegd.

De snelste bestuurder reed 78 kilometer per uur, waar maximaal vijftig is toegestaan. Die automobilist kreeg een boete van 314 euro opgelegd. Maar liefst negen bestuurders overtraden de maximale snelheid met minstens 20 kilometer per uur. De laagste snelheidsovertreding was met 16 kilometer per uur.

Snelheidscontrole werd gehouden tussen 10.00 en 15.00 uur op zaterdag. Vanwege het aantal overtredingen zegt de politie vaker op deze locatie te gaan controleren.