Een celstraf van vier maanden plus nog eens twee maanden voorwaardelijk en toezicht door de reclassering voor het geval dat Terneuzenaar G. R. (56) zich niet weet te gedragen. Die straf zou R. moeten worden opgelegd omdat hij op 6 maart zijn dichtgetimmerde voormalige woning wilde binnendringen.

De politie kreeg daar lucht van en een over de schutting hangende agente sommeerde hem te vertrekken. In plaats daarvan pakte R. een hamer hield die boven zijn hoofd en vroeg de agente: "Zal ik die hamer eens naar je kop zal gooien?"

Een paar weken later en opnieuw beneveld door alcohol en drugs, stichtte hij brand in een trappenhuis bij een winkelcentrum in Terneuzen. Het brandje werd snel geblust en R. werd aangehouden. Volgens de officier van justitie moet R. dringend worden behandeld. Alleen is er geen deskundigenrapportage en heeft een traject richting een opname niets opgeleverd. Door R. onder toezicht te stellen opent dat eventueel alsnog de mogelijkheid om toch nog in een kliniek te worden behandeld.

Uitspraak 23 juli.