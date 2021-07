Een felle brand heeft vrijdagochtend vroeg een monumentale boerenschuur aan de Kapelseweg tussen Kloetinge en Kapelle in de as gelegd.

Kort na vier uur moet het vuur ontdekt zijn. Bij aankomst van de eerste brandweerwagens tegen kwart over vier stond de schuur al volledig in brand en werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Van alle kanten rukte de brandweer met materieel aan, maar de houten, gepotdekselde schuur was niet meer te redden. In de wijde omtrek was een vuurzee te zien, met een grote rookwolk erboven die door de stille wind hoog optrok richting het noorden.

Paarden op tijd naar buiten

In de schuur stonden paarden. Die zijn op tijd naar buiten gebracht. De Veiligheidsregio meldde even na vijf uur dat de brandweer kon voorkomen dat de brand uitbreidde naar achtergelegen schuren. Ook de felheid van de brand nam omstreeks die tijd sterk af.

De afgebrande schuur stamt uit 1890 en is een rijksmonument, ernaast staat een even oud monumentaal woonhuis dat nog niet zo lang geleden volledig is opgeknapt. De brandweer heeft dit veiliggesteld. De Kapelseweg, een voor fietsers belangrijke verbindingsweg tussen Kapelle en Kloetinge, was in elk geval tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor alle verkeer.