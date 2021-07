De 34-jarige E. N. uit Zierikzee en zijn toenmalige vriendin C. da S. R. (19) uit Rotterdam zijn veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De twee werden in oktober 2019 aangehouden in een hotel in Middelburg, omdat ze een meisje van zeventien jaar dwongen tot prostitutie.

De man uit Zierikzee kreeg van de rechtbank in Breda ook een taakstraf van 150 uur opgelegd, de vrouw uit Rotterdam krijgt een taakstraf van 100 uur. Bovendien geldt voor beiden een proeftijd van een jaar. Omdat de twee al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet terug naar de gevangenis.

Volgens de rechter hebben de man en de vrouw zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Ze namen het meisje - dat al enkele dagen als vermist was opgegeven - destijds op in hun woning, fotografeerden haar in lingerie, boden haar aan op internet en maakten afspraken voor haar.

In drie dagen tijd brachten de twee haar naar vier seksafspraken. Het slachtoffer moest haar verdiende geld afdragen aan de man en de vrouw.