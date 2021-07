Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zeeland gaan samen in kaart brengen welke stappen moeten worden genomen als het nieuwe kabinet besluit de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) de Tweede Kamer laten weten.

De bedoeling is dat er een draaiboek komt te liggen zodat een nieuw kabinet snel in actie kan komen, áls het de tunnel tolvrij wil maken. Er zullen onder meer nieuwe afspraken moeten komen over het beheer van de tunnel en een wijziging van de Tunnelwet, waarin nu nog staat dat tot 2033 tol wordt geheven. Het draaiboek wordt dit najaar opgesteld.

Het maken van zo'n draaiboek is een wens van alle partijen in de Tweede Kamer. Een meerderheid wil ook dat Van Nieuwenhuizen op zoek gaat naar geld om de tunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. Wellicht zou er iets overblijven bij andere wegenprojecten of zou ze andere projecten zelfs kunnen schrappen. Het tolvrij maken kost 340 miljoen euro. Dat geld is er niet en de minister meldt dat ze geen streep door een ander project gaat zetten.