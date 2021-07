Na Goes en Terneuzen biedt ook Middelburg zich aan als thuishaven voor een groot asielzoekerscentrum voor maximaal 330 vluchtelingen. Middelburg heeft al zo'n groot azc, maar dat moet uiterlijk in juni 2025 dicht. Ook daarna is opvang nodig en de gemeenteraad wil dat mogelijk maken.

Dat is woensdagavond besloten. Alle Zeeuwse gemeenten is gevraagd te helpen bij de opvang van asielzoekers voor de korte (417 mensen) of de lange termijn (470 vluchtelingen). Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg liet als eerste in Zeeland weten een permanent groot azc mogelijk te willen maken. Maar de gemeenteraad moest dat nog wel goedkeuren. Dat is nu gebeurd.

Draagvlak versus omvang

LPM, VVD, Fractie Onderdijk en CDA-raadslid Bert Kollen stemden tegen. Niet omdat zij geen asielzoekers willen opvangen in Middelburg, maar omdat zij vanwege het draagvlak onder inwoners niet op voorhand al 330 plaatsen willen aanbieden. LPM, Fractie Onderdijk en Kollen wilden niet verder gaan dan 180. "Als je meer draagvlak wilt, moet de omvang van de opvang omlaag", stelde LPM-leider Piet Kraan.

De VVD had vooral moeite met de volgorde. De partij wilde niet op voorhand al ja zeggen tegen een groot azc, zonder dat bekend is of dat ook nodig is, waar dat moet komen en of er wel voldoende ruimte voor is. Fractievoorzitter Wilfried Boonman vergeleek het met de zoektocht naar ruimte voor zonnepanelen; ook die blijkt erg beperkt in Middelburg, zei hij.

'Ruimte in onze harten'

Die opmerking viel helemaal verkeerd bij Willemien Treurniet van de ChristenUnie. "Maak alstublieft geen vergelijking tussen asielzoekers en zonnepanelen. Kijk niet naar de vierkante meters maar naar de ruimte in onze harten. Kiezen voor kleinschalige opvang doet ons zeer."

Treurniet - die deze maand afscheid neemt als raadslid van de CU - kreeg bijval van een grote meerderheid van de raad. "Een stad die pretendeert de stad van de mensenrechten te zijn kan niet anders dan dit mogelijk te maken", benadrukte PvdA'er Jeroen Louws. "In de praktijk is Middelburg ook groot genoeg gebleken voor de opvang van 330 vluchtelingen", merkte CDA'er Wim Kant op. Dat vond ook Petra de Ruiter van GroenLinks: "Er is geen reden de opvang te halveren."

Principe-besluit

Middelburg laat met dit besluit alleen nog maar weten dat zij bereid is een nieuw, groot azc mogelijk te maken, benadrukte wethouder Chris Dekker. "Het is een principe-besluit. Of het ook nodig is en waar het dan eventueel moet komen, daar moeten we het later nog over hebben, als Zeeland een plan klaar heeft en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers een besluit heeft genomen."