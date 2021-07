De provincie Zeeland en de gemeente Hulst willen in 2026 het Wereldkampioenschap Veldrijden organiseren. Ze hebben zich bij de internationale wielerunie UCI kandidaat gesteld voor het WK.

Het WK zou dan worden verreden in Perkpolder, waar in januari van dit jaar ook al een wedstrijd in het wereldbekercircuit werd verreden. Dat maakten gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder Jean-Paul Hageman woensdagochtend bekend.

De kandidaatstelling zou een suggestie zijn van de UCI zelf, die erg enthousiast is over de locatie. Ook België en Italië zijn in de race voor de organisatie van het WK in 2026. De beslissing van de UCI wordt in september bekendgemaakt, tijdens het EK Veldrijden in België.

Het WK 2026 zou op deze manier een zeer bijzondere editie zijn van de Vestingcross, die normaliter in Hulst wordt verreden, maar dit jaar in verband met coronamaatregelen moest uitwijken naar Perkpolder. In januari was Matthieu van der Poel voor de vierde keer de sterkste in de Vestingcross, na eerdere zeges in 2017, 2018 en 2019.

Volgens gedeputeerde De Bat is het WK Veldrijden, dat in tientallen landen wordt uitgezonden, een uitstekende gelegenheid om Zeeland op de kaart te zetten.