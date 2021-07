Drie zeilscheepjes met zeescouts uit Antwerpen aan boord zijn dinsdagochtend in de problemen gekomen op een stormachtige Oosterschelde tussen Wemeldinge en het eiland Tholen. Een schip sloeg om en twee liepen vast op een mosselbank. Inmiddels zijn alle opvarenden vermoeid, maar veilig aan de wal.

Naar verluidt kon een aantal onfortuinlijke zeescouts kon zelf over de slikken de wal bereiken. Anderen zijn door een reddingboot naar Wemeldinge gebracht.

Reddingboten uit Hansweert, Neeltje Jans en Sint-Maartensdijk voeren uit om hulp te verlenen. Ook zouden twee helikopters zijn opgeroepen. Tijdens de reddingsactie stond windkracht 8 op de Oosterschelde. De drie schepen van de Sint Joris-zeescouts waren op weg van Wemeldinge naar Willemstad.

Drie schepen van een andere scoutinggroep, die later uit Wemeldinge vertrokken, kregen van Rijkswaterstaat te horen dat ze beter terug naar de haven konden gaan, vertelden Casper en Quinten Declerq. Volgens hen was de andere groep extra vroeg gaan varen omdat ze de storm voor wilden zijn. De Declerqs hoorden over de marifoon dat één van schepen was omgeslagen en twee op een mosselbank waren gelopen.