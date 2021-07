Toeristen, we zijn blij dat je hier bent. Deze van BLØF geleende slogan uit de hit Zoutelande gaan dagjesmensen deze zomer zien in dertien Zeeuwse steden en dorpen.

Samen zijn ondernemersverenigingen een welkomstcampagne begonnen om Nederlanders, Belgen en ook Duitsers de Zeeuwse gastvrijheid te tonen. Vandaar dat de leus ook in het Duits op vlaggen en banners staat: "Froh, dass du hier bist!"

De deelnemende ondernemersverenigingen huizen in Renesse, Brouwershaven, Bruinisse, Zierikzee, Goes, Noord-Beveland, Kapelle, Wemeldinge, Terneuzen, Hulst, Sluis, Middelburg en Vlissingen.

De campagne is zaterdag afgetrapt in Goes. Daar waren ook gedeputeerde Dick van der Velde en wethouder Cees Pille bij aanwezig.