De dertigjarige P. S. uit Sluiskil moet nog twee weken wachten om te horen wat zijn vonnis is, maar hoopgevend was de eis van de officier van justitie voor hem in ieder geval niet. Een celstraf van 28 maanden, waarvan acht voorwaardelijk. Volgt de rechtbank die eis, dan zou dat betekenen dat hij zowel zijn woning als zijn baan gedag kan zeggen.

De zaak tegen S. diende vrijdag voor de rechtbank in Middelburg. S. kwam in beeld als onderdeel van een groter onderzoek naar grootscheepse drugshandel in Sluiskil in de periode van februari 2019 tot en met midden mei 2020. Hoofdverdachte in die zaak was de beste vriend van S., de 27-jarige R. de C. Die werd al eerder voor zijn handel en wandel veroordeeld tot zes jaar cel. Tegen dit vonnis is hij in beroep gegaan.

Na het nodige onderzoek volgde er op 20 mei vorig jaar een inval in de woning van S. en daar, in een verborgen ruimte onder het bad, vond de politie cocaïne, amfetamine, LSD en nog veel meer snoepgoed. In totaal zo'n tien kilo aan harddrugs, plus wapens en hennep. Die waren daar volgens S. door zijn vriend C. gedeponeerd omdat hij nog thuis bij zijn ouders woonde en dat dus niet kon. Voor dat bewaren had S. 700 euro gekregen. Dat het drugs waren vermoedde hij wel, maar het fijne daarvan zou hij niet hebben geweten. Als goede vriend, had C. een sleutel van de woning en die kon hij vrijelijk gebruiken, mits er geen troep werd achtergelaten.

Dat S. nauwelijks iets van de drugs wist bleek wel omdat S. zelf op zoek ging naar drugs voor eigen gebruik, terwijl hij er bovenop zat, stelde zijn advocaat. In de eis was tevens begrepen de vernieling van een politiewagen.

Uitspraak over twee weken.