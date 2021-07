Bij een gezamenlijke verkeerscontrole op de A58 zijn donderdag diverse overtredingen geconstateerd. Zo werd onder meer een personenauto met 41 flessen lachgas in de kofferbak aan de kant gezet.

Het ging om een gezamenlijke controle van Team Verkeer van de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de Belastingdienst op Zeeland inkomend verkeer. De controle was gericht op verkeer, ondermijning en mobiel banditisme (door Europa rondtrekkende bendes).

Tijdens de actie werden twee voertuigen in beslag genomen waarvan de kentekenplaten niet in orde waren. Drie personen testten positief op het rijden onder invloed van drugs. Van een persoon werd het rijbewijs ingevorderd na een snelheidsovertreding van (gecorrigeerd) 50 kilometer te hard. Er werden daarnaast nog vijf bekeuringen voor snelheid geschreven, variërend van 26 tot 44 kilometer per uur te hard.

Aan het eind van de controle troffen agenten een personenauto met 41 flessen lachgas in de kofferbak. Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt vanwege het onjuist vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg. De bestuurder wilde zich in eerste instantie niet identificeren, waarna hij is aangehouden voor de Wet op de Identificatieplicht.

Ook werden een aantal bekeuringen geschreven voor feiten als onverzekerd rijden, het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden, het niet dragen van de autogordel en het inhalen over de vluchtstrook. Ook de Marechaussee, Douane en Belastingdienst hebben diverse dingen gezien waar verder onderzoek naar gedaan zal worden.