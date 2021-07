Schouwen-Duivelanders kunnen vanaf maandag in Zierikzee terecht voor een toegangstest voor bijvoorbeeld een restaurant- of concertbezoek. Het Twentse bedrijf Hestia opent een testlocatie in het voormalige Lidl-pand aan de Schelphoekstraat in Zierikzee.

Ineens hingen ze er: de blauwe reclame-uitingen van COVID-19-testafnemer Hestia uit Losser. Niet bepaald een Basic Fit, zoals veel mensen dachten nadat er een briefje op de ramen hing dat er op 1 juli een dependance van de fitnessketen zou openen. Het was waarschijnlijk een ludieke actie. Dat er een testlocatie voor COVID-19-toegangstesten in Zierikzee zou openen, was sinds kort bekend. Alleen de datum nog niet.

Een woordvoerder van Hestia laat weten dat het ontzettend druk is met het inrichten van nieuwe testlocaties. "We weten zelf vaak pas een dag van tevoren wanneer een locatie opengaat." De Stichting Open Nederland (SON), die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) testlocaties regelt, heeft inmiddels wel een datum. "Maandag 5 juli opent de vestiging aan de Schelphoekstraat", laat een woordvoerder weten. Hestia, een bedrijf dat zich doorgaans bezighoudt met service rondom de trombosezorg, voert de COVID-19-tests uit in opdracht van SON.

Op de website testenvoortoegang.org staat Zierikzee nog niet als testlocatie vermeld, maar dat kan elk moment veranderen. Op die site kunnen mensen een afspraak maken voor een toegangstest. De uitslag van de test voor een coronatoegangsbewijs is doorgaans binnen een uur bekend, meldt de site. In Zeeland zijn op dit moment in Goes, Middelburg en Terneuzen locaties voor toegangstests geopend.