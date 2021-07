De organisatie van Vestrock heeft de eerste artiesten bekendgemaakt die zullen spelen op Vestrock Downtown, op 5 en 6 november op de Grote Markt. Het zijn niet de minste: onder meer Chef'Special, De Staat en Maan zakken af naar Hulst.

Vestrock ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronapandemie. Daarom is begin november een kleinschalig festival op de Grote Markt. Chef'Special, De Staat, DIRK, Donnie, Dopebwoy, Frans Duijts, Joe Buck, Hang Youth, Maan, Mental Theo, Ramkot en Tessa Dixson zullen optreden. Binnenkort maakt de organisatie nog tientallen namen bekend.

Vestrock houdt wel een kleine slag om de arm. Het doorgaan is afhankelijk van de op dat moment geldende coronaregels. Het voornemen is in ieder geval om het festival te laten doorgaan zonder 1,5 meter afstand. Tickets zijn vanaf nu te koop op vestrock.nl. Voorlopig zijn alleen combitickets verkrijgbaar, vanaf 1 september kun je ook een kaart voor een dag kopen. Ook de kaartverkoop van het reguliere Vestrock, 3, 4 en 5 juni 2022 is gestart.