Het al enkele malen uitgestelde concert van Bløf in de Oostkerk in Middelburg vindt plaats op zaterdag 9 oktober. Omdat dat al uitverkocht is, geeft de Zeeuwse band een extra concert op zondag 10 oktober, vanaf 15.30 uur.

Het optreden van Bløf zou plaatsvinden op 9 mei vorig jaar, maar werd daarna door corona meerdere keren verplaatst. Tickets zijn geldig gebleven.

Kaarten voor het extra concert op 10 oktober zijn vanaf 10 uur morgenochtend (vrijdag) te koop.