De politie heeft dinsdag een 50-jarige inwoner van Terneuzen aangehouden omdat hij negen gestolen elektrische fietsen in zijn garage had staan.

Dat meldt de politie Zeeuws-Vlaanderen in een post op Facebook. Uit onderzoek is gebleken dat de fietsen vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Ze zijn door de politie in beslag genomen