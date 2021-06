Op de bus wachten is niet leuk, zeker niet op het busstation in Terneuzen. De provincie, de gemeente en busvervoerder Connexxion gaan daar verandering in brengen. Studenten gaan de ondergrond beschilderen en vanaf 1 september is er koffie voor de reizigers.

Woensdag gaat bureau De Reuringdienst met studenten van Scalda en het Hoornbeeckcollege aan de slag met de schildering die bestaat uit golvende lijnen in verschillende kleuren. Niet alleen oogt alles daardoor straks vrolijker, de aanduidingen gaan reizigers ook de weg wijzen op het langgerekte station. En er komen qr-codes in de schildering, waarmee mensen op hun telefoon websites kunnen scannen met onder meer leuke weetjes over de omgeving.

Vorig jaar heeft de provincie mbo-studenten gevraagd hoe het station gezelliger kan worden. Dat heeft geleid tot het project Lekker wachten, waar de schildering onderdeel van is. Eerder werd de wachtruimte aangepakt en van wifi voorzien. De gemeente is nog op zoek naar een halteheld. Die gaat per 1 september koffie serveren en reizigers van informatie voorzien.