Zeeuws-Vlamingen hoeven geen uren in de auto te zitten voor hun tweede coronaprik. Als de priklocatie in Terneuzen sluit, moet er in augustus een ander alternatief komen.

Dat zegt burgemeester Jan-Frans Mulder op vragen van Ron de Kort (PvdA). Die kreeg vragen van bezorgde Hulstenaren die niet in Zeeland terecht kunnen voor hun tweede prik en naar Hellevoetsluis worden gestuurd. Zo'n 120 kilometer verderop.

GGD Zeeland sluit half augustus de priklocaties in Terneuzen, Zierikzee en Middelburg. Alleen Goes blijft vooralsnog open. De reden is dat er al heel veel mensen gevaccineerd zijn. De GGD zou kijken of er tijdelijke mobiele vaccinatieposten kunnen worden ingericht, in overleg met de gemeenten. Burgemeester Jan-Frans Mulder laat weten dat hij daar achteraan gaat, zodat er snel duidelijkheid komt voor Zeeuws-Vlamingen. "Er komen aanpassingen, zodat mensen niet buiten Zeeuws-Vlaanderen hoeven." Dat kan een prik bij de huisarts zijn of een andere locatie. "Er wordt in ieder geval gekeken naar een oplossing."