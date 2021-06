Een 25-jarige automobilist uit Nijmegen toonde zich in de nacht van maandag op dinsdag in Terhole wel heel hardleers. Hij werd voor de derde keer aangehouden zonder rijbewijs en moest zijn auto inleveren.

Agenten controleerden de man rond 0.30 uur op de Hulsterweg in Terhole. Hij had geen rijbewijs, en vertelde er meteen bij dat hij een dag eerder ook al was bekeurd voor dezelfde overtreding. In totaal was het de derde keer. Daarom nam de politie zijn auto in beslag. Die was overigens niet van hemzelf, maar van een kennis.

De officier van justitie bekijkt hoe de zaak verder wordt afgehandeld.