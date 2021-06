De brandweer is in de nacht van zondag op maandag rond 1.45 uur uitgerukt voor een brand in een schuur aan de Noordweg in Krabbendijke.

Omdat het vuur kon overslaan naar de woning die tegen de schuur aanstond, schaalde de brandweer op naar een middelbrand. Om die reden werden een extra blusvoertuig en ladderwagen gealarmeerd. De bewoners zijn uit de woning gehaald.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De brand was rond 2.30 onder controle en rond 2.40 uur kon het sein brand meester worden gegeven. De aangrenzende woning werd nog door de brandweer gecontroleerd op eventuele uitbreiding van de brand en eventuele (rook)schade.