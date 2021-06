Bij een aanrijding van een Belgische Daimler en een Nederlandse Mercedes op de Gentsevaart (N290) is zaterdag een persoon gewond geraakt. De hulpdiensten moesten een van de betrokken voertuigen moeten openknippen.

Over de ernst van de verwondingen van de per ambulance vervoerde inzittende is nog niets bekend. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's weggetakeld. De weg was enige tijd dicht.