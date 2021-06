De visserijfeesten gaan dit jaar opnieuw niet door in Breskens. Het organiserend comité ziet door de coronaregels geen andere mogelijkheid. "Tweehonderd mensen zouden er in de vismijn mogen bij optredens, dat is niet te doen", verklaart voorzitter Lucien van den Broecke.

Hij baalt ervan als een stekker. "Het prikt dat voor ons zulke regels gelden, terwijl je op drukke dagen in de winkelstraten van bijvoorbeeld Sluis over de hoofden kunt lopen." Eén bezoeker per vijf vierkante meter mag bij optredens toegelaten worden, wat voor de vismijn als locatie neerkomt op tweehonderd mensen. Van den Broecke: "Ze mogen ook alleen zitten. En wat doe je als er nog zeshonderd mensen voor de ingang staan? We hebben daarom besloten weer een jaar over te slaan."

Nieuwe data voor 2022 zijn al vastgelegd, 5 tot en met 7 augustus. De vismijn is tegen die tijd wellicht gesloopt voor de bouw van appartementen. Er komt dan een grote feesttent in het havengebied. De visserijfeesten in Breskens bestaan sinds 1953 en trekken jaarlijks duizenden liefhebbers.