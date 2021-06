De 23-jarige L. M. uit Axel moet zes maanden de cel in. Ook mag hij negen maanden niet autorijden.

De rechtbank in Middelburg heeft de Axelaar veroordeeld, omdat hij eind februari na een ruzie is ingereden op een dronken plaatsgenoot. Zelf was M. ook behoorlijk dronken. Bovendien had hij geen rijbewijs. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de man acht maanden cel en een rijverbod voor negen maanden geëist.