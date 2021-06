De gemeenteraad van Sluis speelt met vuur, als wordt vastgehouden aan het toestaan van toeristische verhuur van woningen in de kernen gedurende 120 dagen per jaar. Burgemeester Marga Vermue heeft vrijdag laten weten niets anders te kunnen dan zo'n besluit ter vernietiging voor te dragen aan de Kroon.

Een meerderheid van de Sluise gemeenteraad (tien tegen negen stemmen) nam donderdagavond het voorgenomen besluit om 120 dagen toeristische verhuur toe te staan. Het college van B en W had zestig dagen voorgesteld. Vermue waarschuwde ook al in de raadsvergadering dat 120 dagen in strijd is met de Huisvestigingswet. Van permanente bewoning is dan geen sprake meer.

De fracties van Nieuw Gemeentelang, VVD en Onafhankelijk West én CDA-raadslid Sjaak Quaak kozen toch voorlopig voor 120 dagen. Voorlopig, want er volgt nog een inspraakronde. Definitieve besluitvorming is eind dit jaar voorzien. Lia Flikweert, fractievoorzitter van Onafhankelijk West, verwijst daar vrijdag ook naar in reactie op Vermue.

Dat Vermue stelt een definitief besluit voor te dragen ter vernietiging aan de Kroon, zegt Flikweert te kunnen begrijpen vanuit haar rol als voor raadsvoorzitter. "Maar", geeft Flikweert aan, "wij gaan ervan uit dat het wel kan. En als het juridisch echt niet kan op deze manier, dan wellicht op een andere manier."

Nieuw Gemeentebelang en Onafhankelijk West zijn van plan zijn met oppositiepartij Dorps & Toerisme maart 2022 als één lokale partij aan de raadsverkiezingen mee te doen. D & T stemde tegen het 120-dagenbesluit. Flikweert is daar laconiek over: "We stemmen elk vanuit onze eigen rol."