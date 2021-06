In een woning in Westdorpe is vrijdag een middelbrand uitgebroken. De brand begon klein maar werd al snel opgeschaald door de brandweer.

De brand ontstond rond 5.10 in een aanbouw van de woning aan de Graafjansdijk B bij Westdorpe. De brand begon in een aanbouw van de woning en was uitslaand. De brand heeft zich uitgebreid naar de eerste verdieping van de woning.

Brandweerploegen kwamen met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse om de brand te bestrijden. Het vuur leek rond 6.00 uur onder controle. Hierop verkende de brandweer de woning verder op uitbreidingen van de brand. Niet veel later kon het sein brand meester worden gegeven.

Om te zorgen dat er genoeg bluswater was voor de brandweer, kwam er ook een waterwagen ter plaatse. Volgens de VRZ waren alle bewoners uit de woning en was er niemand meer binnen.

Stichting Salvage is ingeschakeld voor ondersteuning van de bewoners bij de afhandeling van de schade.