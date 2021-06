Wat betekenen de hoge concentraties PFAS in het Scheldewater voor het rivierslib dat na ontpoldering in de Hedwigepolder bezinkt? Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laat dit onderzoeken.

Ze zei dat donderdag in de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de SGP. Kamerlid Chris Stoffer vroeg of de hele ontpolderingsoperatie niet in strijd is met de Wet Bodembescherming. Er zal immers vervuild Scheldewater de polders instromen.

De minister antwoordde dat ze de zorgen van Stoffer "helemaal begrijpt". "Wat dit betekent voor de slibafzetting in de Hedwigepolder wil ik graag bekijken", zegde ze het Kamerlid toe.

Nederland en Vlaanderen hebben de ontpoldering van de Hedwigepolder, in het uiterste oosten van Zeeuws-Vlaanderen, afgesproken. De polder zou onder water worden gezet in het kader van natuurcompensatie en versterking van de getijdenatuur. Na jaren discussie ging de Tweede Kamer uiteindelijk akkoord. De planning is dat de ontpoldering eind 2024 een feit is.