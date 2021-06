Het Kapitein Rooiboskanaal, het tijdelijke kanaal van en naar de Middensluis, gaat per 1 oktober dicht en wordt daarna gedempt. De Middensluis wordt dan ook buiten gebruik gesteld, waarna de sloop kan beginnen.

Het tijdelijke kanaal, op basis van een prijsvraag vernoemd naar de hit Kapitein Rooibos van de Terneuzense Lamaketta's, is begin mei 2019 geopend. De aanleg stelde de binnenvaart in staat om tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis nog een paar jaar gebruik te blijven maken van de Middensluis. Het plan daarvoor was één van de redenen waarom bouwcombinatie Sassevaart de aanbesteding van de Nieuwe Sluis in 2017 won.

De Middensluis, geopend in 1910 en daarmee de oudste sluis in het Terneuzense sluizencomplex, ligt de vaarroute van en naar de Nieuwe Sluis in de weg. Het sloopplan is nog in de maak. De Middensluis is voor de scheepvaart maar beperkt beschikbaar, enkele uren voor en na hoogwater op de Westerschelde. De sluiting zorgt wel voor een beperking van de sluiscapaciteit, tot de verwachte oplevering van de Nieuwe Sluis in 2023.