Een woning aan de Baljuwlaan in Middelburg is in de nacht van woensdag op donderdag onder vuur genomen. In een raam zitten meerdere kogelgaten. De dader is gevlucht op een scooter. De bewoner is erg geschrokken maar wil niks zeggen over het incident.

Rond 02.45 uur kreeg de politie een melding dat een huis aan de Baljuwlaan in Middelburg was beschoten. Ter plaatse troffen agenten hulzen op straat aan. De straat is afgezet en de recherche en Forensische Opsporing deden uitgebreid onderzoek naar wat er is gebeurd. In de voorruit van de woning zijn vier kogelgaten te zien. De bewoner heeft aangifte gedaan. Direct na de knallen renden meerdere bewoners de straat op.

"We dachten eerst aan vuurwerk", vertelt een buurtbewoonster een paar uur na de schietpartij. "Het is een rustige wijk, we maken ons geen zorgen." Op straat is er donderdagochtend verder niets te merken van het incident. Medewerkers van Woongoed maken wel een rondje door de straat om te kijken of ze iets konden betekenen voor de bewoners.

De politie hield er 03.30 uur nog rekening mee dat de verdachte nog in de omgeving van het plaats delict zou zijn. Met politiehonden werd de buurt uitgekamd. Agenten zochten onder meer aan de achterkant van een woning aan de Johan-Constatin Mathiasstraat. Hierbij werd de achtergevel beschenen met zaklampen. Ook daar werd gezocht met een hondengeleider. Volgens getuigen reed de schutter weg op een scooter. Deze persoon zou volledig in het zwart gekleed zijn geweest.

De zoektocht leverde volgens de politie nog niets op. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie als zij iets gehoord of gezien hebben in de omgeving van de Baljuwlaan.

In de wijk vond vorig jaar ook al een schietpartij op de Keurhove plaats.