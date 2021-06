Kapsalon TakeOff in de Sint Janstraat in Middelburg is donderdagmorgen overvallen. Er is niemand gewond geraakt. Agenten zijn momenteel op zoek naar de dader.

Volgens de politie gaat het om een lichtgetinte man. Hij droeg een spijkerbroek en een gestreept T-shirt. Hij draagt mogelijk een mondkapje. Ook is hij vermoedelijk in het bezit van een vuurwapen. De overval vond rond 8.50 uur plaats. Er is een bericht via Burgernet verspreid. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen maar de politie te bellen.

Eerder op de dag vond er ook al een schietincident plaats in Middelburg. Een woning aan de Baljuwlaan werd meerdere keren beschoten. Ook deze dader is nog niet gevonden.

Politie en justitie maken zich al lange tijd zorgen over het aantal zware delicten op Walcheren waarbij messen en vuurwapens in het spel zijn. Opvallend is dat het vaak om jonge daders gaat. In Middelburg krijgt de aanpak van jeugdcriminaliteit de hoogste prioriteit na een reeks incidenten. "De nood is hoog'', stelden verschillende raadsleden eerder dit jaar al. Burgemeester Harald Bergmann onderschreef dat. "Het is zorgelijk dat verdachten steeds jonger worden en de vergrijpen gewelddadiger."