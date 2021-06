De politie heeft een bende opgerold die voor veel overlast en onveiligheid zorgde in Middelburg. De groep noemde zich Zone8. Drie kopstukken werden eind mei bij een huiszoeking in de wijk Dauwendaele aangehouden, een vierde meldde zich later zelf bij de politie.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben dit woensdag bekendgemaakt. Het onderzoek naar de groep leidde tot een actiedag eind mei, waarbij drie aanhoudingen werden verricht. Ook zijn vijftien anderen in de loop der maanden aangehouden en/of verhoord voor hun betrokkenheid bij criminele activiteiten. Met drie anderen zal nog worden gesproken.

Bij het onderzoek is verder gekeken dan losse strafbare feiten en individuen. De aandacht is volgens de politie vooral uitgegaan naar het onderlinge verband, zodat de groep als criminele organisatie aangepakt en vervolgd kan worden.

In de wijk Dauwendaele was het afgelopen jaar sprake van onder meer vernielingen, inbraken, intimidatie, dealen en verboden wapenbezit. De overlast concentreerde zich rond de Meanderhof. Eind vorig jaar begon de gemeente daarom op verzoek van politie en omwonenden ook met cameratoezicht in de buurt. Die camera's, meer aandacht van politie, boa's en jongerenwerkers en de aanhoudingen die eind mei zijn verricht, hebben ervoor gezorgd dat de problemen vrijwel zijn verdwenen. Daarom wordt het cameratoezicht ook per 1 juli gestopt.