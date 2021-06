E.F. uit Oostkapelle, de man die onlangs is vrijgesproken voor het neersteken van zijn bovenbuurvrouw, keert komende vrijdag terug naar zijn huis. Omdat de situatie op het appartementencomplex waar hij woont gespannen is, zoekt de gemeente samen met F. nog steeds naar een 'duurzame oplossing'

Dat heeft de gemeente Veere woensdagochtend bekendgemaakt. De rechter sprak F. op vrijdag 28 mei vrij wegens gebrek aan bewijs voor het neersteken van zijn bovenbuurvrouw. Zij overleed op 24 mei 2019 aan haar verwondingen. Tegen F. was 11 jaar cel geëist. F. heeft twee jaar lang in voorarrest gezeten en kwam direct na de uitspraak vrij.

Dat veroorzaakte veel onrust bij een deel van de bewoners van de 100 appartementen. Zij leven in onmin met F. en hebben hem - toen hij was opgepakt - beschuldigd van bedreigingen en terreur. Die bewoners willen niet dat F. terugkeert naar zijn huis.

Om problemen te voorkomen heeft F. sinds zijn vrijlating op een ander adres gewoond. Dat is gebeurd in overleg met de gemeente. Wel kon hij een dag naar zijn appartement om - onder begeleiding van beveiliging - spullen op te halen.

Niemand kan F. dwingen om te verhuizen

Ondertussen zoekt de gemeente samen met F. naar een oplossing. Onder meer wordt gekeken of het beter is dat F. verhuist. Maar die 'duurzame oplossing' waar de gemeente over spreekt, is nog niet gevonden. Punt is dat het appartement een koophuis is. Niemand kan F. zomaar dwingen om zijn huis uit te gaan. Ondanks dat er geen oplossing is gevonden, keert F. - als vrij man - komende vrijdag, 25 juni, terug naar zijn huis.

Woensdagavond is er een besloten, digitale bijeenkomst om bewoners te informeren over de terugkeer van F. Ook kunnen zij dan vragen stellen. Burgemeester Rob van der Zwaag van Veere, het Openbaar Ministerie, de politie en slachtofferhulp zijn ook bij de bijeenkomst aanwezig.

Overigens is het Openbaar Ministerie tegen de uitspraak van de rechtbank in Middelburg in hoger beroep gegaan. Wanneer het gerechtshof in Den Bosch zich over de zaak gaat buigen, is nog niet bekend. Advocaten van F. gaan een schadevergoeding eisen, omdat F. twee jaar lang heeft vastgezeten.