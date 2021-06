Tien kilometer wandelen en onderweg genieten van ambachtelijke specialiteiten, het kan zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de D'roolse Sneukeltocht in en om Terhole.

Het Melkhuis en visrokerij Eline tekenen met andere lokale ondernemers voor de organisatie. Inschrijven kan tot en met woensdag 23 juni via info@melkhuis.nl, deelname kost 12,50 euro inclusief knapzak met lekkernijen en hapjes/drankjes onderweg bij tussenstops. Startpunt is het dorpshuis in Terhole waar fanfare Excelsior de inschrijvingen regelt.