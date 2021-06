Een boot die gestolen was in België, is maandag teruggevonden in de Dijkstraat in Sas van Gent. De politie onderzoekt de diefstal. De eigenaar is inmiddels op de hoogte gebracht van de vondst.

De politie denkt dat de boot vanaf 18 juni op een aanhanger heeft gestaan. Wie de boot tussen 18 en 21 juni heeft zien staan aan de Dijkstraat, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.