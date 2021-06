Een vrachtwagen met puin is maandagochtend gekanteld in de polder tussen Sluiskil en Terneuzen. De chauffeur is ongedeerd gebleven.

De vrachtwagen kwam vanuit de Noordweg richting de kruising Kleine Zevenaarpolderstraat - Sluispolderdijk toen het misging. Op de Goesseweg raakte de wagen de smalle rechterberm. Daarna belandde die in de sloot. De vrachtwagen kwam op zijn kant tot stilstand tegen de dijk waarover de goederenspoorlijn loopt.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld. Even na 11.00 uur stond de truck weer grotendeels op de weg.