In het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen liggen geen mensen meer met corona. Ziekenhuis Adrz in Goes is nog niet coronavrij. Daar liggen nog vijf patiënten, waarvan twee op de intensive care.

Al weken daalt het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen. Vorige week maandag lagen er bij Adrz en ZorgSaam bij elkaar zeven mensen met COVID-19. De week ervoor waren dat er nog dertien. Nu zijn dat er dus nog vijf. Die liggen in Adrz. Twee patiënten, waarvan één uit Zuid-Holland, worden verzorgd op de ic. De afgelopen week is er één patiënt in Adrz aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Uitgestelde operaties inhalen

Vorige week hieven de Zeeuwse ziekenhuizen al de speciale afdelingen voor coronapatiënten op. Mensen met COVID-19 worden nu in aparte ruimtes verzorgd. Dat neemt niet weg dat de ziekenhuizen waakzaam blijven. Zodra het aantal COVID-19-patiënten weer toeneemt kunnen ze snel weer speciale afdelingen inrichten. Ondertussen ontstaat er ruimte om uitgestelde operaties in te halen. Vergeleken met andere ziekenhuizen, zijn dat er niet veel, aldus Adrz en ZorgSaam.