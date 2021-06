Bij een steekpartij aan de Korenbloemlaan in Vlissingen is zaterdag rond 17.45 uur een 27-jarige man uit Middelburg ernstig gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden en zijn auto in beslag genomen.

Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. Hulpdiensten werden gealarmeerd, waaronder een traumahelikopter. Omdat de gewonde niet liggend vervoerd kon worden, ging hij niet mee met de helikopter. De man werd daarom per ambulance vervoerd, de trauma-arts reed ook mee.

Ooggetuige Maurits van 't Loo zag de gewonde man op een muurtje zitten. "Ik zag een groot handvat van een mes dat nog in zijn hoofd zat", vertelt hij. "Maar hij kon nog wel zijn moeder bellen."

De politie heeft de plaats van de steekpartij over een lengte van 300 meter afgezet. De technische recherche is een onderzoek begonnen. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.